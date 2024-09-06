Самозанятые получат доступ к участию в электронном документообороте

До марта 2025 года ФНС будет тестировать электронный документооборот с участием самозанятых, которые работают с компаниями и ИП.

ФНС запустила пилотный проект «Электронный документооборот с самозанятыми гражданами». В нем смогут участвовать самозанятые, которые работают с юридическими лицами и ИП, а также составляют акты в бумажном виде.

«В рамках пилотного проекта самозанятые смогут с помощью мобильного приложения оператора ЭДО или смартфона с функцией NFC составлять, подписывать и направлять своим заказчикам акты выполненных работ/оказанных услуг в электронном виде», — сказано на сайте ФНС.

Проект продлится до марта 2025 года. К нему подключились операторы ЭДО, которые на своих платформах уже наладили документооборот с самозанятыми.