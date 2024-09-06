ЦБ продлил ограничение на снятие наличной валюты до 9 марта 2025 года

Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохранен лимит на снятие валюты. Он составляет сумму остатка денежных средств на 00:00 мск указанной даты, но не превышает 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро. Правило действует независимо от валюты вклада или счета. При условии, что ранее не была использована такая возможность.

Остальные средства можно получить в рублях. Сумма — не ниже официального курса Банка России на день выплаты для средств, размещенных до 9 сентября 2022. Средства, размещенные после, выдают по курсу банка на момент выдачи.

Запрет на взимание комиссии с граждан при выдаче валюты со счетов и вкладов для банков продлен на шесть месяцев.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдают в рублях. При этом выдаваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ.

Юрлицам-нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2025 года не производится. По другим валютам ограничений нет, говорится в сообщении ЦБ.

В течение ближайшего полугода юрлица-резиденты могут получать наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены исключительно для командировочных расходов. При этом операции должны идти в соответствии с установленными нормами оплаты по законодательству.

На другие валюты ограничения отсутствуют при условии соблюдения требований законодательства РФ, отметил ЦБ.