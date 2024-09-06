Как считать НДФЛ с банковских вкладов: пример от налоговиков

В 2024 году физлица впервые будут платить НДФЛ с процентов от банковских вкладов. Декларировать такие доходы по 3-НДФЛ не надо. НДФЛ начислят налоговики и пришлют налоговое уведомление.

В личном кабинете будет приведен расчет налога и сумма к уплате.

Уплатить налог необходимо до 2 декабря 2024 года.

Налогом облагается не сам депозит, а только начисленные на него проценты, сумма которых превышает необлагаемый доход в 150 тыс. рублей.

Если у вас несколько счетов в разных банках, процентные доходы таких вкладов суммируются.

Региональное УФНС приводит пример расчета налога с процентов.

На депозитах было 1,7 млн рублей на весь 2023 год под 10% годовых. Процентный доход по итогам года составил 170 тыс. рублей. НДФЛ будет с суммы в 20 тыс. рублей (170 тыс. руб. – 150 тыс. руб.) по ставке 13%.

Сумма налога составит 20 тыс. руб. / 100% х 13% = 2,6 тыс. рублей.

Под налогообложение не попадают доходы с эскроу-счетов и вкладов по ставке не более 1% в течение всего года.

Если у вас есть счета в валюте, то проценты по ним пересчитают в рубли по курсу ЦБ на дату фактического получения дохода.