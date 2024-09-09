ИП-перевозчики на УСН для взносов 1% учитывают в доходах субсидию за изъятый за границей автомобиль

ИП на УСН при расчете доход для этих взносов ориентируются на пункты 1 и 2 статьи 248 НК.
К таким доходам, в том числе относятся субсидии, полученных в целях компенсации ущерба, причиненного российским международным автомобильным перевозчикам вследствие незаконного изъятия авто и грузов в недружественных странах.
Если ИП получил такую субсидию, ее учитывают при расчете взносов 1%.
Об этом сообщает Минфин в письме от 12.03.2024 № 03-11-11/22383.
Но в любом случае у 1-процентных взносов есть максимум – 277 571 руб. за 2024 год.
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