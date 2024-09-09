Минфин определил критерии для выборочной проверки алкоголя

Росалкогольтабакконтроль будет проводить контрольные закупки алкогольной продукции. Будут проверять маркировку, штрих-коды ЕГАИС и стоимость спиртного.

8 сентября 2024 года вступил в силу приказ Минфина о выборочных проверках алкогольной продукции.

Росалкогольтабакконтроль будет проверять соответствует ли розничная стоимость алкоголя минимальной цене или превышает ее более чем на 5%. Также поводом для проверки станет продажа спиртного с одинаковым двухмерным штрих-кодом ЕГАИС или кодом маркировки.

Контрольные органы оценят и наименование алкогольной продукции. Информация не должна вводить потребителей в заблуждение относительно вида и состава спиртного.

Кабмин разрешил Росалкогольтабакконтролю устраивать выборочные проверки отдельных производителей и импортеров алкоголя в розничных магазинах. Контроль будут проводить в форме контрольных закупок. При этом их должно быть не больше 10 в месяц, а на одном торговом объекте можно провести только одну закупку.

При выявлении несоответствия алкоголя стандартам качества к бизнесу придут с внеплановой проверкой. Такое решение примут по согласованию с прокуратурой.