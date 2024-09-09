Китайские банки ввели территориальные ограничения для российских импортеров

Чтобы принимать платежи из РФ, китайские поставщики открывают счета в банках из других провинций Китая. Сейчас несколько кредитных организаций установили ограничения и будут работать только с местными компаниями.

Некоторые банки Китая установили территориальные ограничения на открытие счетов локальным поставщикам, которые работают с российскими импортерами.

Компании из КНР не смогут открыть счет в банке, который находится за пределами провинции, где бизнес ведет основную деятельность. Например, поставщику из Сычуани отказали в открытии банковского счета в провинции Шаньдун, поскольку банк принял решение работать только с местными организациями. Об этом пишут «Ведомости».

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев считает, что такие ограничения вводят из-за ужесточения требований к комплаенсу и противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Зачастую предприниматели из Китая вынуждены открывать новые счета в других банках, которые принимают деньги из России.

С января по июнь 2024 года торговый оборот между РФ и Китаем вырос на 1,8% и составил 116,9 млрд долларов. Экспорт из России в КНР увеличился на 3,9% — до 65,2 млрд долларов, а импорт сократился на 0,8% до 51,7 млрд долларов. Значения сравниваются с тем же периодом 2023 года.