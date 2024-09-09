За первую половину 2024 года количество DDoS-атак на российские организации достигло 355 тысяч

Это на 16% больше, чем за весь 2023 год. Киберпреступность продолжает набирать обороты: в первой половине 2024 года DDoS-атаки остаются одной из самых распространенных угроз.

Группа компаний «Солар» опубликовала отчет с анализом данных сервиса Anti-DDoS за период с января по июнь 2024 года, сравнив его с аналогичным периодом 2023 года.

В отчете указано, что наиболее уязвимыми стали магистральные каналы связи, сетевая инфраструктура доступа к услугам и клиентское оборудование. Среди проанализированных объектов оказались почти 700 компаний из различных секторов, включая ретейл, финансы, госсектор, грузопассажирские перевозки и телекоммуникации.

Самая мощная кибератака за анализируемый период достигла внушительных 1,2 Тбит/с, что свидетельствует о значительном росте масштабов и технологий атакующих. Это в 6,7 раз больше по сравнению с аналогичным временем в прошлом году.

Интересно, что максимальная продолжительность DDoS-атак снизилась более чем в три раза, а средняя — в 24 раза.

«Хакеры все больше предпочитают краткосрочные целевые атаки, что делает их менее заметными и более эффективными по ресурсам», —сообщают аналитики ГК «Солар».

Кроме того, наблюдается переход к мультивекторным DDoS-атакам, которые сложнее обнаружить и отразить. Это делает ситуацию еще более сложной для организаций, требуя от них принятия дополнительных мер по защите и реагированию на киберугрозы.