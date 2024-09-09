Как подтвердить статус налогового резидента РФ: Минфин дал перечень документов

Для НДФЛ имеет значение налоговый статус физлица – резидент/нерезидент. И этот статус не зависит от гражданства.

Резиденты – это физлица, которые находились в РФ как минимум 183 дня в течение последних 12 месяцев.

При этом в НК не прописан перечень документов, подтверждающих фактическое нахождение физлиц в РФ и за пределами России.

Минфин в письме от 26.03.2024 № 03-04-05/26762 сообщает, что такими документами могут быть:

копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы;

квитанции о проживании в гостинице;

внутренние документы организации;

другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение физлица в РФ или за границей.

Таким образом, фактическое нахождение физлиц в РФ может быть подтверждено любыми документами, оформленными в установленном порядке.

Напомним, статус физлица определяют при каждой выплате дохода. Но окончательный статус – по итогам года (письмо Минфина от 12.04.2024 № 03-04-05/33855).