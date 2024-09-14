Обучение оплачено подарочным сертификатом: можно ли получить налоговый вычет

Социальный вычет по НДФЛ за обучение можно получить только на сумму фактически понесенных расходов. При оплате образовательных услуг подарочным сертификатом вычеты не положены.

Социальный налоговый вычет можно получить, если обучение было оплачено за счет собственных средств налогоплательщика. Об этом сказано в письме Минфина от 19.08.2024 № 03-04-05/78063.

Согласно п. 1 ст. 219 НК, при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик может получить социальный вычет за свое обучение в образовательных организациях в размере фактически произведенных расходов.

«В случае если соответствующие условия не соблюдаются, например, когда свое обучение было оплачено сертификатом, полученным в подарок, воспользоваться социальным налоговым вычетом такой налогоплательщик не вправе», — сказано в письме Минфина.

Вычет будет доступен, если потратить на обучение собственные средства. Сумму налогооблагаемого дохода уменьшают на фактически произведенные расходы.