Обучение оплачено подарочным сертификатом: можно ли получить налоговый вычет

Социальный налоговый вычет можно получить, если обучение было оплачено за счет собственных средств налогоплательщика. Об этом сказано в письме Минфина от 19.08.2024 № 03-04-05/78063.
Согласно п. 1 ст. 219 НК, при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик может получить социальный вычет за свое обучение в образовательных организациях в размере фактически произведенных расходов.
«В случае если соответствующие условия не соблюдаются, например, когда свое обучение было оплачено сертификатом, полученным в подарок, воспользоваться социальным налоговым вычетом такой налогоплательщик не вправе», — сказано в письме Минфина.
Вычет будет доступен, если потратить на обучение собственные средства. Сумму налогооблагаемого дохода уменьшают на фактически произведенные расходы.
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