Расширение приводит к росту оборотов продуктовых сетей

Годовой оборот крупнейших торговых сетей России может вырасти на 26,4%, достигнув 11,5 трлн рублей.

В первом полугодии 2024 года крупнейшие ритейлеры России демонстрируют впечатляющий рост выручки, которые 2 раза превышают показатели 2023 года.

Этот успех обусловлен подорожанием продуктов, активным развитием доставки и открытием новых небольших магазинов, что делает покупки более доступными для потребителей.

Федеральные ритейлеры становятся популярнее, расширяясь в регионах, вытесняя местные магазины и выигрывая борьбу за лучшие места и опытных сотрудников.

«Совокупная выручка крупнейших ритейлеров FMCG в 2024 году может достичь 11,5 трлн руб. увеличившись на 26,4% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2023 году этот показатель вырос всего на 14,1% по сравнению с 2022 годом»,—подсчитали в Infoline.

Рост оборота ритейловых сетей свидетельствует об устойчивом спросе и адаптации к изменениям рынка.

Наибольший рост выручки в первом полугодии 2024 года:

«Самокат» : +84,1% год к году, до 110 млрд руб.

«Лента» : +60,8%, до 413,6 млрд руб.

«Вкусвилл» : +33%, до 159,26 млрд руб.

X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»): +25,9%, до 1,85 трлн руб.

«Бристоль» и «Красное и Белое» : +25,6%, до 640,3 млрд руб.

«Магнит» : +20,3%, до 1,4 трлн руб. Этот рост происходит параллельно с повышением интереса к малоформатным магазинам, в то время как гипермаркеты теряют популярность. Результаты «О’Кей», Auchan и Metro показывают лишь 2–13,1% роста.

Единственная крупная сеть с негативным результатом — «Светофор», снизившая выручку на 0,3% до 192,3 млрд руб. и закрывшая 10% магазинов.