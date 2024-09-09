Расширение приводит к росту оборотов продуктовых сетей

В первом полугодии 2024 года крупнейшие ритейлеры России демонстрируют впечатляющий рост выручки, которые 2 раза превышают показатели 2023 года.
Этот успех обусловлен подорожанием продуктов, активным развитием доставки и открытием новых небольших магазинов, что делает покупки более доступными для потребителей.
Федеральные ритейлеры становятся популярнее, расширяясь в регионах, вытесняя местные магазины и выигрывая борьбу за лучшие места и опытных сотрудников.
«Совокупная выручка крупнейших ритейлеров FMCG в 2024 году может достичь 11,5 трлн руб. увеличившись на 26,4% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, в 2023 году этот показатель вырос всего на 14,1% по сравнению с 2022 годом»,—подсчитали в Infoline.
Рост оборота ритейловых сетей свидетельствует об устойчивом спросе и адаптации к изменениям рынка.
Наибольший рост выручки в первом полугодии 2024 года:
«Самокат»: +84,1% год к году, до 110 млрд руб.
«Лента»: +60,8%, до 413,6 млрд руб.
«Вкусвилл»: +33%, до 159,26 млрд руб.
X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»): +25,9%, до 1,85 трлн руб.
«Бристоль» и «Красное и Белое»: +25,6%, до 640,3 млрд руб.
«Магнит»: +20,3%, до 1,4 трлн руб.
Этот рост происходит параллельно с повышением интереса к малоформатным магазинам, в то время как гипермаркеты теряют популярность. Результаты «О’Кей», Auchan и Metro показывают лишь 2–13,1% роста.
Единственная крупная сеть с негативным результатом — «Светофор», снизившая выручку на 0,3% до 192,3 млрд руб. и закрывшая 10% магазинов.
«Ожидается, что потребители продолжат уходить от закупок впрок», — отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
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