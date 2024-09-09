ФНС: ошибки, которые часто совершают при подаче 3-НДФЛ через личный кабинет

Декларация 3-НДФЛ с ошибочным статусом или неверным номером корректировки будет отклонена.

При заполнении декларации 3-НДФЛ в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика ФЛ» пользователи часто ошибаются, выбирая ответ на вопрос «Вы уже подавали декларацию за выбранный период?».

Неверный выбор может привести к задержкам в обработке или необходимости повторной подачи.

ФНС призывает пользователей быть внимательными и тщательно проверять свои ответы при заполнении декларации.

Если подаете декларацию впервые в текущем году, выберите «Это моя первая декларация».

Это правило применимо и при заполнении декларации по расходам на покупку или строительство жилья. Даже если вы делаете это не в первый год получения налогового вычета.

Если вы вносите изменения в ранее поданную декларацию, выбирайте «Я уже подавал декларацию».

Обратите внимание на нумерацию: первичная декларация имеет номер корректировки «0», уточненные – «1», «2» и т. д.