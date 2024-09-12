Налоговые изменения 2025

Эксперт: АУСН – это новый шаг в автоматизации деятельности малого бизнеса

На V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт рассказал про изменения по АУСН с 2025 года и новые возможности взаимодействия банков с малым и средним бизнесом.
Эксперт: АУСН – это новый шаг в автоматизации деятельности малого бизнеса

Заместитель председателя правления по клиентской работе СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин назвал АУСН — новым шагом в автоматизации деятельности малого бизнеса, поскольку этот спецрежим подразумевает:

  • упрощение расчета налогов;

  • автоматизацию их уплаты.

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В ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт рассказал, что сервис АУСН в системе БСС – лидере рынка ДБО-решений для российских банков – позволяет масштабировать технологию АУСН на банковском рынке. СДМ-Банк первым внедрил это решение. Оно позволит клиентам полноценно пользоваться всеми преимуществами сервиса автоматизированной упрощенки.

Возможность предоставлять клиентам технологию АУСН позволяет банкам, специализирующимся на обслуживании МСП, стать еще более интересными своим и потенциальным клиентам.

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Елена Балаклицкая
Налоговые изменения 2025

«Клерк» в Москве: репортаж в прямом эфире с конференции «Налоговая реформа-2025». Сейчас в эфире: уходим на обед до 14:30

Я снова в Москве, уже на V Всероссийской конференции «Клерка», которая посвящена налоговой реформе-2025. Участники уже в зале, ведущие на месте и главред тоже ;) Началось выступление спикеров. Пост постоянно обновляется.

«Клерк» в Москве: репортаж в прямом эфире с конференции «Налоговая реформа-2025». Сейчас в эфире: уходим на обед до 14:30
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