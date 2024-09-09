Google запретил пользователям регистрировать аккаунты на российские номера телефонов

Для подтверждения регистрации нового Google-аккаунта больше нельзя использовать российский номер.

Компания Google с 9 сентября 2024 года начала запрещать пользователям указывать российские номера телефонов при регистрации новых аккаунтов.

При попытке ввести российский номер автоматически всплывает уведомление «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Специалисты не исключают, что ошибка связана с техническим сбоем на стороне Google, а также с тем, что у компании перестал действовать контракт с организацией, которая рассылает коды для подтверждения регистрации по СМС. Об этом пишет «Газета.ру».

С 12 сентября вступают в силу санкции со стороны США, которые запрещают предоставлять услуги в сфере IT и программного обеспечения жителям России.