Минфин США запретил поставку любого софта в РФ. Даже для физлиц

Минфин США объявил, что в рамках расширения санкций Вашингтон запрещает предоставление некоторых услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России, сообщает «Коммерсант». Речь идет прежде всего о промышленном ПО.

Для реализации этой меры Минфин США в консультации с Госдепартаментом выпустил новое определение (E.O.) 14071, который запрещает:

предоставление любому лицу в РФ услуг IT-консультирования и проектирования;

услуг IT-поддержки и облачных сервисов для программного обеспечения для управления предприятием;

программного обеспечения для проектирования и производства.

Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.

«Мы увеличиваем риск для финансовых учреждений, имеющих дело с военной экономикой России, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшаем возможности России получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам»,— приводятся слова главы Минфина США Джанет Йеллен в пресс-релизе.