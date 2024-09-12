Налоговые изменения 2025

Налоговое планирование 2025: как сократить риск претензий в искусственном дроблении

На V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт поделилась, как правильно рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.
Налоговое планирование 2025: как сократить риск претензий в искусственном дроблении

Спикер Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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В ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала про:

  • Планирование налога на прибыль: какие решения принять до 2025 года.

  • Планирование НДФЛ и страховых взносов + привела готовые расчетные таблицы.

  • НДС 2025: что учесть на ОСНО и УСН.

  • Учетную политику 2025 без ошибок.

Беляева объяснила, как сократить риск претензий в искусственном дроблении. Нужно:

  • обосновать деловую цель разделение бизнеса;

  • внутригрупповые цены должны соответствовать рыночным условиям;

  • обеспечить самостоятельность участников группы;

  • качественное оформление документов;

  • реальность сделок.

Спикер посоветовала убедиться, что в учетной политике для целей налогообложения на 2025 год компания предусмотрела все необходимые условия. В том числе связанные с оптимизацией налоговой нагрузки.

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