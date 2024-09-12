Налоговое планирование 2025: как сократить риск претензий в искусственном дроблении

На V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт поделилась, как правильно рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.

Спикер Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.

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В ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала про:

Планирование налога на прибыль: какие решения принять до 2025 года.

Планирование НДФЛ и страховых взносов + привела готовые расчетные таблицы.

НДС 2025: что учесть на ОСНО и УСН.

Учетную политику 2025 без ошибок.

Беляева объяснила, как сократить риск претензий в искусственном дроблении. Нужно:

обосновать деловую цель разделение бизнеса;

внутригрупповые цены должны соответствовать рыночным условиям;

обеспечить самостоятельность участников группы;

качественное оформление документов;

реальность сделок.

Спикер посоветовала убедиться, что в учетной политике для целей налогообложения на 2025 год компания предусмотрела все необходимые условия. В том числе связанные с оптимизацией налоговой нагрузки.

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