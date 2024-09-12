Налоговое планирование 2025: как сократить риск претензий в искусственном дроблении

Спикер Светлана Беляева — преподаватель, консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing.
В ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала про:
Планирование налога на прибыль: какие решения принять до 2025 года.
Планирование НДФЛ и страховых взносов + привела готовые расчетные таблицы.
НДС 2025: что учесть на ОСНО и УСН.
Учетную политику 2025 без ошибок.
Беляева объяснила, как сократить риск претензий в искусственном дроблении. Нужно:
обосновать деловую цель разделение бизнеса;
внутригрупповые цены должны соответствовать рыночным условиям;
обеспечить самостоятельность участников группы;
качественное оформление документов;
реальность сделок.
Спикер посоветовала убедиться, что в учетной политике для целей налогообложения на 2025 год компания предусмотрела все необходимые условия. В том числе связанные с оптимизацией налоговой нагрузки.
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