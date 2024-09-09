Перечень стран, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с РФ обновлен

Это напрямую касается налоговых резидентов РФ, у которых есть контролируемые иностранные компании.

Опубликован проект приказа ФНС России "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией".

В существующий перечень будут добавлены:

Австралия.

Лихтенштейн.

Монако.

Новая Зеландия.

Япония.

25 государств-членов Европейского Союза, кроме Германии и Латвии. Они уже и так есть в перечне.

Как написано в пояснительной записке к законопроекту, эти страны будут добавлены в перечень в связи с фактической приостановкой обмена налоговой информацией с Россией.

Из указанного перечня будет исключена Ямайка, с которой согласовано и запланировано произвести осенью 2024 года взаимный автоматический обмен финансовой информацией за периоды 2022 и 2023 годов.

Также недавно были опубликованы:

— Проект приказа ФНС России "Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией".

— Проект приказа ФНС России "Об утверждении Перечня иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами".