Когда компания с обособками может сдавать один расчет 6-НДФЛ

Если организация и ее обособленные подразделения находятся на территории одного муниципального образования, она может сдавать отчетность по НДФЛ и перечислять НДФЛ в бюджет по месту учета либо самой организации, либо одного из подразделений.

При этом организация, имеющая в своем составе несколько обособок в пределах одного муниципального образования, имеет право наделить полномочиями по сдаче 6-НДФЛ и уплате НДФЛ одно из таких подразделений.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Свой выбор компания отражает в уведомлении, которое надо сдать в срок не позднее 1-го числа налогового периода (до 01.01.2025) в налоговые инспекции, в которых она состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного подразделения.

Изменить выбор нельзя до конца года.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@.