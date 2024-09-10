Когда компания с обособками может сдавать один расчет 6-НДФЛ

При этом организация, имеющая в своем составе несколько обособок в пределах одного муниципального образования, имеет право наделить полномочиями по сдаче 6-НДФЛ и уплате НДФЛ одно из таких подразделений.
Об этом напоминает региональное УФНС.
Свой выбор компания отражает в уведомлении, которое надо сдать в срок не позднее 1-го числа налогового периода (до 01.01.2025) в налоговые инспекции, в которых она состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного подразделения.
Изменить выбор нельзя до конца года.
Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@.
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