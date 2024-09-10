ЕНП (единый налоговый платеж)

Все налоги можно платить одной платежкой. Опрос

Нет необходимости оплачивать каждый налог отдельной суммой. Перечислить ЕНП до 28 числа можно одной суммой.

Налоговый автомат распределит поступивший платеж в соответствии с НК, уточняет региональное УФНС.

ЕНП распределяется автоматически так:

  • в первую очередь — погашается недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты;

  • затем – начисления по НДФЛ с текущим сроком уплаты;

  • далее – недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам и текущие начисления;

  • и в последнюю очередь — зачитываются пени, проценты и штрафы.

А как вы платите ЕНП? Приглашаем принять участие в опросе.

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Как бухгалтеры ошибаются в платежках, мы рассказывали тут.

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Комментарии

1
  • bogdanovv

    хитро они сделали, теперь пени на пени начисляются