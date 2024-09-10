Все налоги можно платить одной платежкой. Опрос

Налоговый автомат распределит поступивший платеж в соответствии с НК, уточняет региональное УФНС.
ЕНП распределяется автоматически так:
в первую очередь — погашается недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты;
затем – начисления по НДФЛ с текущим сроком уплаты;
далее – недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам и текущие начисления;
и в последнюю очередь — зачитываются пени, проценты и штрафы.
А как вы платите ЕНП? Приглашаем принять участие в опросе.
Как вы перечисляете ЕНП?
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Как бухгалтеры ошибаются в платежках, мы рассказывали тут.
Правильно вести налоговый учет в организации научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 12 900 рублей вместо
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Комментарии1
хитро они сделали, теперь пени на пени начисляются