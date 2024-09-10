Все налоги можно платить одной платежкой. Опрос

Нет необходимости оплачивать каждый налог отдельной суммой. Перечислить ЕНП до 28 числа можно одной суммой.

Налоговый автомат распределит поступивший платеж в соответствии с НК, уточняет региональное УФНС.

ЕНП распределяется автоматически так:

в первую очередь — погашается недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты;

затем – начисления по НДФЛ с текущим сроком уплаты;

далее – недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам и текущие начисления;

и в последнюю очередь — зачитываются пени, проценты и штрафы.

А как вы платите ЕНП? Приглашаем принять участие в опросе.

Как вы перечисляете ЕНП? Анонимный опрос Одной суммой все налоги. В основании платежа – ЕНП Одной суммой все налоги, но в основании платежа делаю расшифровку (какой налог за какой период) На каждый налог делаю отдельную платежку Проголосовали 11 человек

Как бухгалтеры ошибаются в платежках, мы рассказывали тут.