ЦБ добавил в список системно значимых четыре новых банка

Центробанк включил в перечень системно-значимых кредитных организаций Юникредит банк, Московский кредитный банк, Росбанк и Райффайзенбанк.

Теперь в реестр СЗКО число банков выросло до 23. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Системно-значимыми признают банки, если на них долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора. ЦБ вносит в реестр организации, которые оказывают наибольший объем платежных услуг, а также выпускают большое количество кредитных и дебетовых.

При оценке деятельности регулятор также смотрит на объемы денежных переводов, число действующих банкоматов и эквайринговых терминалов.

В начале августа Центробанк выпустил проект указания, по которому для присвоения статуса СЗКО будут учитывать и операции по Системе быстрых платежей «СБП». Их доля должна составлять 2% и больше от общего объема денежных переводов за год на территории федерального округа.