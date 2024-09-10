В ЛК налогоплательщика теперь можно получать документы с визуализацией электронной подписи

Пользователям теперь могут получать справки от Налоговой службы с визуализацией усиленной квалифицированной электронной подписи должностного лица.
Среди доступных документов:
справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо по единому налоговому счету;
справка о принадлежности сумм, перечисленных в качестве единого налогового платежа;
справка об исполнении обязательств по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов.
УФНС сообщает, что теперь на запросы налогоплательщиков в электронном виде будут отправляться ответы в личный кабинет. Документы будут представлены в формате PDF с визуализацией квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это даст возможность легко скачивать и распечатывать их при необходимости для предъявления по месту требования.
Напомним, что по Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронный документ с КЭП равнозначен документу на бумажном носителе с собственноручной подписью.
Начать дискуссию