В ЛК налогоплательщика теперь можно получать документы с визуализацией электронной подписи

Пользователям теперь могут получать справки от Налоговой службы с визуализацией усиленной квалифицированной электронной подписи должностного лица.

Среди доступных документов:

справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо по единому налоговому счету;

справка о принадлежности сумм, перечисленных в качестве единого налогового платежа;

справка об исполнении обязательств по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов.

УФНС сообщает, что теперь на запросы налогоплательщиков в электронном виде будут отправляться ответы в личный кабинет. Документы будут представлены в формате PDF с визуализацией квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это даст возможность легко скачивать и распечатывать их при необходимости для предъявления по месту требования.

Напомним, что по Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронный документ с КЭП равнозначен документу на бумажном носителе с собственноручной подписью.