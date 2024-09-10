Новости ФНС

В ЛК налогоплательщика теперь можно получать документы с визуализацией электронной подписи

Расширен функционал сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Пользователям теперь могут получать справки от Налоговой службы с визуализацией усиленной квалифицированной электронной подписи должностного лица.

Среди доступных документов:

  • справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо по единому налоговому счету;

  • справка о принадлежности сумм, перечисленных в качестве единого налогового платежа;

  • справка об исполнении обязательств по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и процентов.

УФНС сообщает, что теперь на запросы налогоплательщиков в электронном виде будут отправляться ответы в личный кабинет. Документы будут представлены в формате PDF с визуализацией квалифицированной электронной подписи (КЭП). Это даст возможность легко скачивать и распечатывать их при необходимости для предъявления по месту требования.

Напомним, что по Федеральному закону от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронный документ с КЭП равнозначен документу на бумажном носителе с собственноручной подписью.

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