За сделками с цифровыми активами будут следить в режиме реального времени

Чтобы снизить нагрузку на платформы ЦФА и повысить доверие инвесторов, ЦБ будет вести онлайн-мониторинг сделок.

Операторы информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) предоставят Центробанку доступ к сведениям о сделках, покупателях и эмитентах.

Об онлайн-мониторинге сделок с ЦФА уже договорились со всеми платформами, в процессе обсуждения находятся конкретные формы передачи информации. Об этом пишут «Ведомости».

«Надзорную отчетность мы получаем через 15 дней после отчетной даты, а здесь мы видим [данные] каждый день онлайн. Зашли и посмотрели. Мы такие же письма написали и другим коллегам с просьбой рассмотреть этот процесс. Потому что это будет на благо всем – и самим поднадзорным, и ЦБ, и инвесторам», — сказала замдиректора департамента инфраструктуры финансового рынка регулятора Кристина Алешина.

Платформа «Атомайз» уже создала «витрину данных» для мониторинга сделок в режиме реального времени. Запустить подобные инструменты планируют СПБ биржа, ЦФА хаб, Токеон, Мастерчейн и Лайтхаус.

Недавно мы писали, что мошенники скрывали финансовую пирамиду под видом цифрового актива.