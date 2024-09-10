Ozon начал продажи в Грузии

На первом этапе доставка займет около 14 дней. Покупки можно получить в пунктах выдачи или с помощью курьерской доставки.

Онлайн-ретейлер объявляет о запуске продаж для жителей Грузии. Это расширение стало седьмым за пределами России и подчеркивает стремление компании укрепить свое присутствие на международном рынке.

«Жители республики теперь могут купить на маркетплейсе более 50 млн товаров — от электроники до товаров для красоты и здоровья», — сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон отметил, что Озон уже ведет свою деятельность в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане. Теперь и жители Грузии смогут пользоваться «качественным сервисом, широким ассортиментом товаров и доступными ценами».

С 2021 года Ozon развивает бизнес в СНГ. Также компания занимается трансграничной торговлей с Китаем и Турцией.