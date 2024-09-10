С 6 октября обновится список товаров не для личного пользования

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 06.09.2024 № 62 внесло изменения в перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.

К товарам для личного пользования с 06.10.2024 не относятся:

остатки и отходы пищевой промышленности, руды, шлак, зола, продукты неорганической химии, соединения драгметаллов, органические химические соединения, карусели, качели, тиры, передвижные цирки, зверинцы и театры, манекены, взрывчатые вещества, пиротехника, пластмассы в первичных формах, а также формы, прессы и матрицы для нанесения товарного знака.

В свою очередь к товарам для личного пользования отнесены:

отопительные котлы до 30 кВт, посудомоечные машины, мобильное оборудование для подъема и перемещения инвалидов, снегоочистители не более 10 кВт или 10 л.с., доильные установки и аппараты, инкубаторы до 100 яиц, кормоизмельчители, кормодробилки и корморезки до 30 кг, садовые измельчители до 30 кг, вязальные машины до 20 кг, станки до 20 кг, бетономешалки до 200 л, угольные щетки для электродвигателей, а также портативные вольтметры, амперметры и мультиметры.

Кроме того, некоторые позиции перечня изложены в новой редакции.

Вхождение товара или нет в данный перечень имеет значение для перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

Решение начнет действовать с 6 октября 2024 года.