Страховая компания «Согаз» откроет филиал в Крыму

До конца 2024 года страховая компания «Согаз» собирается открыть филиал в Крыму. Раньше она не присутствовала на полуострове, но оказывала страховые услуги его жителям.

Также «Согаз» планирует развивать бизнес в новых регионах, что позволит перейти от ситуативных продаж к инициативным. Компания сможет самостоятельно привлекать клиентов, а не только оказывать услуги по запросу со стороны потребителей. Об этом сообщает пресс-релиз компании.

Если раньше банки и страховщики опасались попасть под санкции, то сейчас большинство крупных организаций уже столкнулись с ограничениями. Сложности в работе на новых территориях в основном связаны с калибровкой тарифов и ограничением периметра страхового возмещения.

В первом квартале 2024 года «Согаз» занял второе место по размеру страховых сборов — они составили 59,6 млрд рублей. В этот период компания перевела 29,6 млрд рублей страховых выплат.