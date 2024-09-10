Арендатор вложился в улучшение снятой недвижимости: кто должен платить налог

Налог нужно платить арендатору, если он учитывает траты по улучшению недвижимости арендодателя на своем балансе.

Минфин в письме от 17.06.2024 № 03-05-05-01/55502 разобрался в ситуации с налогом на имущество, когда арендатор произвел капитальные вложения в недвижимость арендодателя.

Затраты организации на улучшение объектов основных средств признают в соответствии с п. 6 ФСБУ 26/2020 в бухгалтерском учете капитальными вложениями при соблюдении условий, которые установлены п. 5 ФСБУ 26/2020.

Согласно п. 18 ФСБУ 26/2020, капитальные вложения по их завершении считаются основными средствами. Если арендатор учитывает такие улучшения как основные средства, то он должен заплатить с них налог по среднегодовой стоимости, пока они не выбыли из состава ОС.

Подробнее про налогообложение недвижимости расскажет эксперт Дмитрий Желнин на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»! Самое яркое бухгалтерское событие осени состоится 12 сентября в Москве на «Красном Октябре». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025. Присоединяйтесь к нам онлайн и слушайте выступления лучших экспертов страны из любой точки мира. Участвовать онлайн.