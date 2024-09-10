На Wildberries появился раздел с экспресс-доставкой товаров

Пользователи смогут выбрать товары из нового раздела и получить их в течение четырех часов.

Маркетплейс Wildberries создал раздел с товарами, для которых возможна экспресс-доставка в течение четырех часов.

«Wildberries запустила раздел "Экспресс-доставка" — в нем собраны товары, которые доставляются в течение четырех часов. Например, это могут быть цветы, электроника или зоотовары», — сказали в компании.

Сейчас этот раздел доступен пользователям из Москвы, Санкт-Петербурга и Владимира. Затем функционал расширят для других регионов.

Продавцы смогут быстрее реализовывать продукцию, если подключатся к новой модели поставок «Витрина экспресс».