Минпромторг разрешил параллельный импорт компонентов для автомобилей Kia и Hyundai

Чтобы решить проблему с запчастями, власти разрешили ввозить по параллельному импорту автокомпоненты для южнокорейских машин.

Минпромторг опубликовал приказ с изменениями в списках товаров для параллельного импорта.

Перечень дополнили автокомпонентами для машин Kia и Hyundai. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.

«Перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями», — сказали в министерстве.

Из списка изъяли продукцию легкой промышленности, которую производят несколько брендов.

В 2023 году на 23,8% выросло число одежды отечественного производства, изделия из кожи стали производить на 22% чаще, а текстиль — на 16,4%. Объем отгруженных товаров легкой промышленности составил 1,35 трлн рублей. Это на 20% превышает показатель 2022 года.