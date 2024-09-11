Для низкой ставки земельного налога сельхозземли надо использовать по назначению

Для сельскохозяйственной земли действует ставка земельного налога не более 0,3%.

Это такие земли:

участки сельскохозяйственного назначения;

земли в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.

Но для применения этой ставки есть два условия:

Отнесение участка к определенной категории земель или виду разрешенного использования. Использование этого участка для сельскохозяйственного производства.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-05-06-02/57600.

Таким образом, если компания имеет сельхозземлю, но не использует ее для сельскохозяйственного производства, то ставку 0,3% применять нельзя. Ставка будет 1,5%. Ранее это поясняла ФНС в письме от 04.04.2024 № БС-4-21/3917@.