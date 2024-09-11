Для низкой ставки земельного налога сельхозземли надо использовать по назначению

Это такие земли:
участки сельскохозяйственного назначения;
земли в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах.
Но для применения этой ставки есть два условия:
Отнесение участка к определенной категории земель или виду разрешенного использования.
Использование этого участка для сельскохозяйственного производства.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-05-06-02/57600.
Таким образом, если компания имеет сельхозземлю, но не использует ее для сельскохозяйственного производства, то ставку 0,3% применять нельзя. Ставка будет 1,5%. Ранее это поясняла ФНС в письме от 04.04.2024 № БС-4-21/3917@.
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