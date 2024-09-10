Wildberries поднял плату за прием товаров на склад

Маркетплейс начал брать постоянную плату при приемке товара на склад. Селлеры платят 3,5 рубля за литр, но есть и повышающие коэффициенты при загруженности, которые доходят до рекордных х156.

Летом Wildberries ввел постоянную плату за прием товаров на склады в размере 3,5 рублей за литр. Раньше эта услуга была бесплатной, а маркетплейс брал деньги только в пиковые даты, когда загруженность складов была максимальной.

Селлеры жалуются, что изменения приводят к потере прибыли. Продавцы собираются перейти на другие маркетплейсы, где услуга приемки осталась бесплатной. Об этом пишет Forbes.

Кроме того, склады имеют право применять дополнительный коэффициент, который повышает стоимость приемки товара в зависимости от загруженности помещений.

Например, одна куртка имеет объем два литра. Если на склад нужно поставить 1 тыс. единиц товара, то продавец заплатит маркетплейсу 140 тыс. рублей. Расчет выглядит следующим образом: 3,5 рубля умножают на коэффициент склада х20.

«У продавцов серьезные затруднения с поставками товаров. Тариф х20 мы до сих пор видим на многих складах, например «Казань» и «Центр». Ситуация не исправилась по сей день», — сказал представитель текстильной фабрики «Салика».

На складе в Хабаровске в июне 2024 года коэффициент доходил до рекордных х142 и х144. Максимальное значение было на складе «Электросталь» в июле — х156.

Представители Wildberries заявили, что пик загруженности складов приходится на апрель, а летом компания пересмотрела подход к хранению и логистике, чтобы оптимизировать стоимость услуг.

«Сейчас высокий коэффициент приемки приходится только на 0,16% от всех поставок в день. Более того, для продавцов всегда имеется возможность бесплатной отгрузки товаров на склады и сортировочные центры Wildberries. Так, каждый день мы предоставляем более 55% бесплатных мест на складах и сортировочных центрах от всех поставленных товаров», — сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук связывает рост тарифов с нехваткой персонала на складах. Пропускную способность снизил ввод в эксплуатацию новых многоярусных конструкций — мезонинов, которые увеличивают площадь хранения товаров. Это привело по-началу к дефициту слотов.