🍞 ИП на ПСН может торговать пирожками в пекарне

Мини-пекарня, которая производит и реализует кондитерские изделия, а также покупные товары, относится к объектам организации общественного питания, не имеющим зала обслуживания посетителей.
Таким образом, в отношении деятельности через магазин-пекарню по производству и реализации кондитерских изделий, в том числе на вынос и на заказ, может применяться ПСН.
Такой вывод делает Минфин в письме от 06.03.2024 № 03-11-11/20441.
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