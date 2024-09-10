🍞 ИП на ПСН может торговать пирожками в пекарне

Изготовление кулинарной продукции и кондитерских изделий, создание условий для их потребления – это услуги общественного питания. А по общепиту можно применять ПСН.

Мини-пекарня, которая производит и реализует кондитерские изделия, а также покупные товары, относится к объектам организации общественного питания, не имеющим зала обслуживания посетителей.

Таким образом, в отношении деятельности через магазин-пекарню по производству и реализации кондитерских изделий, в том числе на вынос и на заказ, может применяться ПСН.

Такой вывод делает Минфин в письме от 06.03.2024 № 03-11-11/20441.