📄 Как грамотно использовать выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: лайфхаки от эксперта

На основании сведений из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно сделать первичное заключение о надежности или недобросовестности делового партнера, а также правильно заполнить бухгалтерские документы.

Выписка из реестра представляет собой свод данных об организации и является самым быстрым способом получить актуальные данные для проверки юридического лица и ИП.

На основании этой информации бухгалтеры могут корректно заполнять данные в договорах и первичных документах, а также вести карточки клиентов. Об этом «Клерку» рассказал генеральный директор СберКорус Виталий Тарасов.

Выписку можно сформировать бесплатно на сайте ФНС, для этого нужно ввести точный ИНН или ОРГН. Перед заключением договора важно проверить, не исключен ли контрагент из реестра.

ФНС имеет право самостоятельно принять решение об исключении компании из ЕГРЮЛ, не дожидаясь действий ее руководства. Причинами могут стать:

отчетность, которую не сдавали в течение последних 12 месяцев;

отсутствие любых банковских операций через расчетный счет организации в течение одного года;

наличие недостоверных сведений о компании, которые не исправляли в течение 6 месяцев ;

отсутствие у фирмы денег, чтобы провести полноценную процедуру ликвидации.

После того, как налоговики примут решение об исключении из ЕГРЮЛ, запись об этом появится в «Вестнике государственной регистрации» через три дня.

Учредители, кредиторы и акционеры компании могут в течение трех месяцев подать возражение на решение налоговых органов. Документ оформляют в свободной форме или на бланке № Р38001.

Через 10 рабочих дней ФНС даст ответ на обращение. Если возражений нет, компания будет исключена из реестра в течение 3 месяцев.

Виталий Тарасов рекомендует вовремя сдавать отчетность, даже если она нулевая и каждые полгода проверять достоверность сведений о компании.