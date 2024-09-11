НДС

🍶🍯 Когда при перепродаже молока и меда надо начислять НДС с межценовой разницы

Налоговую базу по НДС определяют как разницу между ценой товара с учетом НДС и ценой приобретения при реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физлиц.

Данная норма НК применяется только к сельхозпродукциии из перечня, который утвержден постановлением Правительства от 16.05.2021 № 383. Туда, в частности, входят мясо, рыба, молоко, яйца, овощи, лекарственные травы, мед.

Таким образом, условия для исчисления НДС с межценовой разницы такие:

  • покупку у физлица;

  • товар входит в перечень.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.07.2024 № 03-07-11/66696.

При покупке сельхозпродукции без НДС не у физлица нет основания считать базу по НДС с разницы. В таком случае начислять НДС надо на всю сумму продажи.

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