🍶🍯 Когда при перепродаже молока и меда надо начислять НДС с межценовой разницы

Данная норма НК применяется только к сельхозпродукциии из перечня, который утвержден постановлением Правительства от 16.05.2021 № 383. Туда, в частности, входят мясо, рыба, молоко, яйца, овощи, лекарственные травы, мед.
Таким образом, условия для исчисления НДС с межценовой разницы такие:
покупку у физлица;
товар входит в перечень.
Об этом сообщает Минфин в письме от 17.07.2024 № 03-07-11/66696.
При покупке сельхозпродукции без НДС не у физлица нет основания считать базу по НДС с разницы. В таком случае начислять НДС надо на всю сумму продажи.
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