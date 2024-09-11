Тарифы ЖКХ выросли на 15-20%, но в некоторых регионах платят в два раза больше

Жильцы на общем собрании имеют право самостоятельно установить сумму оплаты за содержание общедомового имущества. Если этого не сделать, такой расчет проведут на основании постановления местных властей.

1 июля 2024 года кабмин проиндексировал тарифы по услугам жилищно-коммунального хозяйства. Осенью размер платежей в квитанциях в среднем вырос на 15-20%.

Плата за ЖКУ поднялась выше ожидаемого уровня для жителей Костромы, Калужской, Омской, Тюменской и Рязанской областей и других регионов. Например, в Костроме за двухкомнатную квартиру собственник стал платить вместо 3 850 рублей — 8 250. Об этом пишут «Известия».

Итоговые платежи выросли в 1,5-2 раза для жителей некоторых городов в Рязанской, Калужской, Тюменской областях. Региональные власти Чувашии заявили, что плата по услугам ЖКХ изменилась на 12,8%, но тариф на конкретную услугу может быть выше или ниже установленного индекса.

«Размер платы за содержание жилого помещения для этих категорий граждан с 1 августа 2024 года проиндексирован на 7,2%. При этом предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городу Костроме с 1 июля 2024 года утвержден в размере 9,2%», — сказали в администрации Костромы.

Если собственники жилья не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, то размер платы за содержание помещения будет определяться местным постановлением. Остальные владельцы имеют право сами устанавливать размер платежа за содержание общедомового имущества на собрании жильцов.

Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы тарифы были экономически обоснованными. Собственники могут обратиться в управляющую компанию, чтобы получить разъяснения о суммах начислений, а также проверить правильность расчетов.