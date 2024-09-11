Предприниматели стали в два раза чаще оспаривать решения по проверкам без суда

В досудебном порядке бизнесу одобряют 71% жалоб. Компании отправили уже больше 22 тысяч обращений.

С начала 2024 года бизнес и некоммерческие организации направили свыше 22 тыс. обращений через сервис досудебного обжалования решений контрольных органов.

Показатель в два раза превысил число заявок за тот же период 2023 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко.

При досудебном рассмотрении одобряют 71% жалоб от бизнеса. В основном предприниматели просят продлить срок, необходимый для устранения нарушений. На втором месте — жалобы на решения и действия проверяющих. Компании не согласны с нарушениями, которые внесли в акт проверки, а также с назначенными мерами.

Недавно мы писали, что с 1 сентября досудебное обжалование обязательно для 194 видов лицензий.