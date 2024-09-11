Не только товары: Wildberries предоставит площадку для продавцов услуг

Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук завила, что в ближайшее время появится площадка для селлеров, которые предлагают не только товары, но и услуги.
«Помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров — пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», — сказала Бакальчук.
В 2023 году маркетплейс начал предлагать сервисные услуги, которые нужны при покупке крупногабаритных или технически сложных товаров. Например, можно заказать доставку и сборку мебели, подключение сантехники и бытовой техники.
Работаете с маркетплейсами? Узнайте, как изменения в законодательстве 2025 года скажутся на вашей деятельности. Приходите на вебинар «Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС». Он состоится 18 сентября в 11:00 мск!
На вебинаре разберем:
Кто может продавать на маркетплейсах и общий порядок работы.
Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.
Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.
Налоговая реформа-2025: НДС у плательщиков УСН.
АУСН и маркетплейсы.
Проверки ФНС селлеров.
Как увеличить свой доход вдвое.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 18 сентября в 11:00 мск!
Начать дискуссию