Не только товары: Wildberries предоставит площадку для продавцов услуг

На маркетплейсе можно будет размещать не только товары для продажи, но и объявления об оказании услуг.

Основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук завила, что в ближайшее время появится площадка для селлеров, которые предлагают не только товары, но и услуги.

«Помимо тех товаров, которые размещены в наших складских комплексах, мы стали предоставлять площадку для любого продавца услуг или товаров — пока что только товаров, в ближайшее время будут еще и услуги», — сказала Бакальчук.

В 2023 году маркетплейс начал предлагать сервисные услуги, которые нужны при покупке крупногабаритных или технически сложных товаров. Например, можно заказать доставку и сборку мебели, подключение сантехники и бытовой техники.

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