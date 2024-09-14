Реализация просроченной молочной продукции снизилась почти на 100%

Продажи просроченной молочки в России упали на 92% за четыре месяца.

С мая по август 2024 года с введением разрешительного режима продажи молочной продукции в крупных торговых сетях наблюдается значительное снижение объема реализации товаров с истекшим сроком годности.

«Также значительно сократился объем реализации молочной продукции с признаками фальсификации, контрафакта и товаров неизвестного происхождения», — сообщила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС.

Объем продаж снизился на:

молочную продукцию с истекшим сроком — 92%;

товары с признаками фальсификации − 32%;

товары с признаками контрафакта − 28%;

товары неизвестного происхождения − 56%.

Приезжева сообщила, что совместно с отраслевой ассоциацией и ретейлом прорабатывается решение проблемы заблокированной продукции. Она подчеркнула важность справедливого распределения ответственности между производителями, оптовиками и ретейлом, добавив, что это будет отражено в новых нормативных актах.