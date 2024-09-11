Как с 2025 года изменятся стандартные вычеты по НДФЛ

С 1 января 2025 года увеличатся стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей.

Об этом напоминает региональное УФНС.

Теперь вычет на второго ребенка составит 2 800 руб. (вместо 1 400), на третьего и на каждого следующего ребенка — 6 000 руб. (вместо 3 000).

Также с 6 000 до 12 000 руб. увеличен вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида и на студента-очника до 24 лет, если он является инвалидом I или II групп.

При этом увеличен лимит дохода для вычетов — с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.

Еще одно нововведение – налоговые агенты будут предоставлять стандартный вычет на детей автоматически без заявления — при наличии соответствующих сведений.

Кроме того, с 1 января 2025 введен новый стандартный налоговый вычет для лиц, которые прошли испытания комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Размер вычета – 18 000 руб. в год. Обязательное условие – в этом же году надо пройти диспансеризацию.