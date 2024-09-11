Сбер повышает максимальную ставку по вкладам до 20% годовых

Для получения этой выгоды необходимо открыть вклад «Лучший %» на «новые» деньги сроком на 3 года с выплатой процентов в конце срока.

Также доступны ставки до 19% годовых на вклады сроком до года.

Сбербанк установил максимальные ставки на свои самые популярные продукты.

По вкладу «Лучший %» теперь доступны ставки до 20% годовых на «новые» деньги сроком на 3 года с выплатой процентов в конце срока, сообщается на сайте банка.

Максимальная ставка по линейке СберВклад — 19%. Доступна для всех клиентов — как новых, так и постоянных. Ставка применяется на сроках 7-9 месяцев на любые сбережения, включая те, что уже есть на вкладе. Эти условия для зарплатных клиентов, пенсионеров и тех, кто тратит 30 тыс. рублей в месяц по картам Сбера и имеет подписку СберПрайм.

Клиенты, обладающие пакетом услуг Новый СберПремьер или СберПервый, могут получить максимальную выгоду по СберВкладам Премьер и Лидер — при наличии баланса на брокерском счете или ИИС от Сбера до 1 млн рублей.

Средства для открытия вклада можно легко перевести из других банков через Систему быстрых платежей (СБП) без комиссии.