Мошенники обещают россиянам кешбэк за медицинские обследования

За прохождение медицинского обследования мошенники обещают вернуть деньги и просят установить мобильное приложение. Минздрав заявил, что это делать нельзя.

Минздрав предупредил о новой схеме мошенничества: злоумышленники убеждают жителей страны установить приложение от министерства, в котором можно получить кешбэк за прохождение медицинского обследования.

После того, как приложение будет установлено, личные данные пользователей будут украдены, а мошенники могут получить доступ к банковским картам клиентов.

«Обращаем ваше внимание, что у Минздрава России нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы доступны на Едином портале госуслуг», — сказано в телеграм-канале министерства.

Во втором квартале 2024 года мошенникам удалось похитить 4,8 млрд рублей. Объем хищения стал рекордным с первого квартала 2023 года. Тогда злоумышленники вывели 4,6 млрд рублей.