Суд: ИФНС может начислить пени по налоговым долгам, которые уплатили до вступления ее решения в силу

Компания перевела деньги на ЕНС, чтобы покрыть налоговые долги до того, как решение инспекции о доначислении вступит в силу. Но налоговики начислили пени на досрочно уплаченные суммы.

Налоговые инспекторы по результатам проверки доначислили компании налоги. Нужную сумму она перечислила на ЕНС до того, как решение вступило в силу, а потом представители компании подали заявление о зачете этих средств для погашения части долга по налогам.

ИФНС после зачета денег начислила пени на досрочно уплаченные суммы. Компания с таким решением не согласилась и подала иск в суд.

Арбитражный суд центрального округа не поддержал налогоплательщика, поскольку пени учитывают в совокупной обязанности с того же дня, что и недоимку. Кроме того, при досрочной оплате задолженности недоимку на ЕНС признают на дату подачи заявления о зачете.

«НК РФ не содержит норм, позволяющих учесть досрочно уплаченные обществом налоги и начислить/взыскать пени тем образом, на котором настаивает общество», — сказано в постановлении суда.

Суд оставил кассационную жалобу компании без удовлетворения.