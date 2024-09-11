ФНС не ждет декларацию 3-НДФЛ на человека, который умер

После смерти прекращается обязанность по сдаче декларации 3-НДФЛ и уплате налога.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.06.2024 № 03-04-05/58563.

Физлица должны декларировать свой налог, в частности, от продажи имущества. Сдать 3-НДФЛ надо до 30 апреля следующего года.

В ней указывают НДФЛ, подлежащий уплате.

Но обязанность по уплате налога прекращается со смертью физлица-налогоплательщика или с объявлением его умершим.

Таким образом, если человек умер, то его доход останется незадекларированным.

Ранее ФНС сообщала, что после смерти ИП с его ЕНС не будут списывать фиксированные взносы, а отдадут наследникам.