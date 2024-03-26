Сальдо ЕНС

❕ После смерти ИП с его ЕНС не будут списывать фиксированные взносы: деньги отдадут наследникам

ФНС признала права наследников ИП на его положительное сальдо ЕНС. Если бизнесмен умер до того, как наступил срок уплаты фиксированных взносов, которые он оплатил заранее, сумму взносов (за период с начала года до дня смерти) списывать с ЕНС не будут. Они останутся на ЕНС и достанутся наследникам.
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ФНС в письме от 20.02.2024 № БС-4-11/18881@ дала разъяснения Соцфонду по вопросу учета взносов умершего ИП за период, когда он был жив. Дело в том, что эти взносы влияют на размер пенсии по потере кормильца для детей умершего бизнесмена.

ФНС пояснила, что после смерти ИП налоговики уже не могут ему ничего начислять.

Даже если взносы при жизни были зарезервированы по заявлению о зачете, их все равно должны вернуть на сальдо ЕНС, а не отправить в бюджет.

Уплаченные заранее взносы подлежат возврату наследникам ИП в составе наследуемого имущества, заявляет ФНС.

Данное письмо налоговиков доведено до сведения письмом ФНС от 20.03.2024 № БС-4-11/3143@.

Кстати, ранее Минфин разъяснял, что если человек умер, его переплату по налогам наследникам не отдадут, так как к налоговым отношениям гражданское законодательство не применяется.

Вместе с тем с введением ЕНС ситуация несколько изменилась. Хотели даже внести норму в НК о правах наследования сальдо ЕНС. Но потом от этой идеи отказались.

Однако в основных направлениях налоговой политики на 2024 – 2026 годы такая норма прописана.

Комментарии

1
  • бух2007

    Уплаченные заранее взносы подлежат возврату наследникам ИП в составе наследуемого имущества

    между тем в НК как не было, так и нет нормы о наследстве переплаты.

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❕ После смерти ИП с его ЕНС не будут списывать фиксированные взносы: деньги отдадут наследникам

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