Можно получить имущественный вычет, даже если квартира куплена по доверенности

По расходам на покупку квартиры можно получить имущественный вычет в сумме до 2 млн рублей. При этом расходы надо подтвердить документами.

Документы такие:

договор купли-продажи;

платежные документы.

Но сделки можно совершать, уполномочив другого человека действовать от вашего имени по доверенности.

Если вы выдали кому-то доверенность на покупку квартиры на ваше имя и в платежных документах указан этот человек, а не вы, это не помешает вам получить имущественный вычет.

В ИФНС кроме стандартного пакета документов надо будет еще предоставить доверенность.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-04-05/24689.