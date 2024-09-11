Можно получить имущественный вычет, даже если квартира куплена по доверенности

Документы такие:
договор купли-продажи;
платежные документы.
Но сделки можно совершать, уполномочив другого человека действовать от вашего имени по доверенности.
Если вы выдали кому-то доверенность на покупку квартиры на ваше имя и в платежных документах указан этот человек, а не вы, это не помешает вам получить имущественный вычет.
В ИФНС кроме стандартного пакета документов надо будет еще предоставить доверенность.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.03.2024 № 03-04-05/24689.
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