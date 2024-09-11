УФНС: можно ли вернуть госпошлину по доверенности

Плательщики госпошлины имеют право представлять свои интересы в ИФНС не только лично, но и через законного или уполномоченного представителя.

Налогоплательщики, включая тех, кто уплачивает госпошлину, могут действовать в налоговых органах через представителя. Для этого достаточно оформить бумажную или электронную доверенность.

Физические лица и ИП должны предоставить доверенность, заверенную нотариусом или в форме электронного документа с электронной подписью.

Организации выдают доверенность, подписанную руководителем или уполномоченным лицом в соответствии с законодательством (МЧД) и учредительными документами.

Если используется копия доверенности, она также должна быть заверена нотариально для физических лиц или ИП либо быть удостоверена другими лицами для юрлиц. В качестве отметки о заверении можно указать «Верно», «Копия верна», а также инициалы, фамилию, должность и подпись заверяющего, а также дату.

Корректно оформленная доверенность поможет избежать задержек с возвратом средств, сообщают региональные инспекторы.