УФНС: можно ли вернуть госпошлину по доверенности

Налогоплательщики, включая тех, кто уплачивает госпошлину, могут действовать в налоговых органах через представителя. Для этого достаточно оформить бумажную или электронную доверенность.
Физические лица и ИП должны предоставить доверенность, заверенную нотариусом или в форме электронного документа с электронной подписью.
Организации выдают доверенность, подписанную руководителем или уполномоченным лицом в соответствии с законодательством (МЧД) и учредительными документами.
Если используется копия доверенности, она также должна быть заверена нотариально для физических лиц или ИП либо быть удостоверена другими лицами для юрлиц.
В качестве отметки о заверении можно указать «Верно», «Копия верна», а также инициалы, фамилию, должность и подпись заверяющего, а также дату.
Корректно оформленная доверенность поможет избежать задержек с возвратом средств, сообщают региональные инспекторы.
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