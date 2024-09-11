Налоговики разъяснили, как родителям пополнить ЕНС несовершеннолетних детей-владельцев имущества

Несовершеннолетние, владеющие жильем, долей в нем, земельным участком или другими объектами недвижимости, признаются налогоплательщиками. В этом случае родителям, усыновителям, опекунам и попечителям необходимо самостоятельно пополнять ЕНС своих детей.
Пополнение можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, воспользовавшись вкладкой «Семейный доступ», сообщают региональные инспекторы.
Процесс включает следующие шаги:
нажмите кнопку «Добавить пользователя»;
введите ИНН своего несовершеннолетнего ребенка;
нажмите «Отправить запрос».
После этого потребуется подтвердить запрос в личном кабинете ребенка.
В личном кабинете родителя в разделе «Налоги» появится список добавленных детей. Они исключаются из него автоматически по достижении 18 лет либо по желанию одной из сторон. Переключая пользователей в этом списке, можно пополнить ЕНС несовершеннолетних детей банковской картой или через онлайн-банк.
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