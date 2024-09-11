Налоговики разъяснили, как родителям пополнить ЕНС несовершеннолетних детей-владельцев имущества

Для уплаты имущественных налогов за детей родители, усыновители и опекуны должны пополнять единый налоговый счет (ЕНС) своих детей.

Несовершеннолетние, владеющие жильем, долей в нем, земельным участком или другими объектами недвижимости, признаются налогоплательщиками. В этом случае родителям, усыновителям, опекунам и попечителям необходимо самостоятельно пополнять ЕНС своих детей.

Пополнение можно сделать через личный кабинет налогоплательщика, воспользовавшись вкладкой «Семейный доступ», сообщают региональные инспекторы.

Процесс включает следующие шаги:

нажмите кнопку «Добавить пользователя»;

введите ИНН своего несовершеннолетнего ребенка;

нажмите «Отправить запрос».

После этого потребуется подтвердить запрос в личном кабинете ребенка.

В личном кабинете родителя в разделе «Налоги» появится список добавленных детей. Они исключаются из него автоматически по достижении 18 лет либо по желанию одной из сторон. Переключая пользователей в этом списке, можно пополнить ЕНС несовершеннолетних детей банковской картой или через онлайн-банк.