Чтобы при переходе на УСН в 2025 году не восстанавливать НДС, надо выбирать ставку НДС 20%

Если компания или ИП с 2025 года переходят с ОСНО на УСН без НДС или на УСН с НДС 5%, они должны восстановить НДС с остатков товаров и ОС.

В Минфин поступило предложение отменить это правило и дать возможность переходить на УСН без восстановления НДС.

Но эту идею не поддержали — письмо от 24.07.2024 № 03-07-11/69416.

Что будет с НДС при переходе на УСН, мы разбирали тут.

Если доходы за 2024 год превысили 60 млн рублей, при переходе на УСН можно выбрать ставку НДС 5% или 20%.

При ставке 5% придется восстановить НДС, при ставке 20% восстанавливать не надо.

Таким образом, если вы не хотите восстанавливать НДС, выбирайте ставку 20%.