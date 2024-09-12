Чтобы при переходе на УСН в 2025 году не восстанавливать НДС, надо выбирать ставку НДС 20%

В Минфин поступило предложение отменить это правило и дать возможность переходить на УСН без восстановления НДС.
Но эту идею не поддержали — письмо от 24.07.2024 № 03-07-11/69416.
Что будет с НДС при переходе на УСН, мы разбирали тут.
Если доходы за 2024 год превысили 60 млн рублей, при переходе на УСН можно выбрать ставку НДС 5% или 20%.
При ставке 5% придется восстановить НДС, при ставке 20% восстанавливать не надо.
Таким образом, если вы не хотите восстанавливать НДС, выбирайте ставку 20%.
Подробнее о том, как перейти на УСН в 2025 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо
28 600 рублей. Старт обучения 15 сентября.
Начать дискуссию