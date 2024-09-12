Ввели новые коды для декларации по НДС

Пока не внесут поправки в правила заполнения декларации по НДС, надо применять коды из письма ФНС от 06.09.2024 № СД-4-3/10249@.
Коды такие:
1010837 – безвозмездная передача движимого имущества, оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование недвижимости от благотворительного фонда или АНО в адрес образовательной НКО, где бесплатно учат детей;
1010838 – безвозмездное оказание услуг автономной НКО по эксплуатации и ремонту имущества, которое передают в адрес образовательной НКО, где бесплатно учат детей;
1011230 – предоставлению в аренду автомобилей скорой помощи с экипажем государственным медицинским организациям;
1011231 – перевозка автомобилями скорой помощи бригад скорой помощи по договорам с государственными медицинскими организациями;
1011232 – услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемых УК, ТСЖ, ЖСК.
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