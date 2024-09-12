Ввели новые коды для декларации по НДС

Закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ внес поправки в НК в том числе в части новых операций, не облагаемых НДС. Некоторые поправки заработали задним числом, но в декларации по НДС сейчас нет кодов для этих операций.

Пока не внесут поправки в правила заполнения декларации по НДС, надо применять коды из письма ФНС от 06.09.2024 № СД-4-3/10249@.

Коды такие:

1010837 – безвозмездная передача движимого имущества, оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование недвижимости от благотворительного фонда или АНО в адрес образовательной НКО, где бесплатно учат детей;

1010838 – безвозмездное оказание услуг автономной НКО по эксплуатации и ремонту имущества, которое передают в адрес образовательной НКО, где бесплатно учат детей;

1011230 – предоставлению в аренду автомобилей скорой помощи с экипажем государственным медицинским организациям;

1011231 – перевозка автомобилями скорой помощи бригад скорой помощи по договорам с государственными медицинскими организациями;

1011232 – услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, предоставляемых УК, ТСЖ, ЖСК.