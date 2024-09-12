Если входящий НДС больше исходящего, можно его возместить

Об этом сообщает ФНС в письме от 03.09.2024 № СД-17-3/2581@.
Если сумма налоговых вычетов в каком-либо квартале превышает общую сумму НДС, исчисленную с реализации и авансов и увеличенную на суммы восстановленного НДС, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой исчисленного налога, подлежит возмещению налогоплательщику.
Исключение – когда декларация по НДС сдана по истечении 3 лет после окончания налогового периода.
Порядок возмещения НДС описан в статьях 176 и 176.1 НК.
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