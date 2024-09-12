НДС

Если входящий НДС больше исходящего, можно его возместить

НК предусматривает возможность возмещения НДС.

Об этом сообщает ФНС в письме от 03.09.2024 № СД-17-3/2581@.

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо квартале превышает общую сумму НДС, исчисленную с реализации и авансов и увеличенную на суммы восстановленного НДС, положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой исчисленного налога, подлежит возмещению налогоплательщику.

Исключение – когда декларация по НДС сдана по истечении 3 лет после окончания налогового периода.

Порядок возмещения НДС описан в статьях 176 и 176.1 НК.

Правильно работать с НДС по новым правилам 2025 года научим на курсе повышения квалификации «Все про НДС: от нуля до сложных моментов», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями налоговой реформы-2025 в части НДС для упрощенцев. Сейчас курс стоит 6 900 рублей вместо 20 700 рублей. Старт обучения 15 сентября.

Елена Балаклицкая
Налоговые изменения 2025

«Клерк» в Москве: репортаж в прямом эфире с конференции «Налоговая реформа-2025». Сейчас в эфире: уходим на обед до 14:30

Я снова в Москве, уже на V Всероссийской конференции «Клерка», которая посвящена налоговой реформе-2025. Участники уже в зале, ведущие на месте и главред тоже ;) Началось выступление спикеров. Пост постоянно обновляется.

«Клерк» в Москве: репортаж в прямом эфире с конференции «Налоговая реформа-2025». Сейчас в эфире: уходим на обед до 14:30
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