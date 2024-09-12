После 2025 года при слете с УСН поблажки для возврата на упрощенку не будет

Эксперт представила обзор всех изменений налоговой реформы с 2025 года, в том числе по УСН и НДС, налогу на прибыль.

В ходе V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Эльвира Митюкова — к.э.н., член комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор — рассказала про:

новые ставки и расходы по налогу на прибыль;

новый федеральный инвестиционный налоговый вычет;

новую прогрессивную шкалу НДФЛ — ставки и порядок взимания.

новые ставки по налогу на имущество и земельному налогу;

НДС на УСН с 2025 — что учесть в 2024 году, а также необходимо сделать в начале 2025 года.

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При желании на УСН с доходами до 60 млн можно применять общую ставку НДС 20%. Тогда вычет сохраняется.

По новым правилам для перехода на УСН с 2025 года из доходов 2024 года исключают:

положительную курсовую разницу;

доходы в виде субсидий от передачи имущества в госсобственность.

Важно: если ИП совмещает УСН с патентной системой, доходы нужно сравнивать по обоим режимам.

Применять упрощенку в 2025 году смогут также компании и ИП, которые слетели со спецрежима в 2024-м из-за превышения лимита по доходам. Но для перехода на УСН с 2026 года такой поблажки уже не будет.

Эльвира Митюкова, как и многие эксперты, утверждает, что счета-фактуры для упрощенцев с доходом до 60 млн хотят отменить: изменения Госдума планирует рассмотреть уже осенью. Логика такая: раз потребности в книге продаж нет, то и счета-фактуры с пометкой «без НДС» выставлять не понадобится.

В 2025 году начислять НДС нужно на каждый аванс и отгрузку. Если применяете ставку 5% или 7%, в книге покупок показывайте вычеты:

авансового НДС на дату отгрузки;

авансового НДС при возврате предоплаты;

НДС при возврате товаров (на основании корректировочного счета-фактуры).

Детские вычеты по НДФЛ нужно будет предоставлять без каких-либо заявлений. По итогам года налоговики перепроверят расчет. Излишек вычета сотрудник сам должен будет вернуть в бюджет по уведомлению из ИФНС. Митюкова уточнила: такая ситуация возможна, если человек трудится, например, у двух работодателей и фактически получает удвоенные вычеты.

Что касается дивидендов, то российская организация, которая распределяет дивиденды и выплачивает доход нерезиденту, независимо от суммы дохода рассчитывает НДФЛ в 2025 году по ставке 15%, как и в 2024 году.

Митюкова обратила внимание, что право на инвествычет по налогу на прибыль возникает только после ввода объектов в эксплуатацию либо после завершения их достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или технического перевооружения.

Есть еще одно условие — компания должна закрепить решение об использовании вычета в учетной политике для целей налогообложения.

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