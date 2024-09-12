Россияне начали скупать иностранные сим-карты

Чтобы регистрироваться на зарубежных интернет-сервисах, пользователи оформляют сим-карты иностранных операторов. Также местный номер понадобится при открытии счета в банках СНГ.

В июле 2024 года сим-карты иностранных операторов связи были у 850 тыс. жителей РФ, а в сентябре их число выросло до 1 млн человек.

На спрос повлияли проблемы с авторизацией в сервисах Google через российские номера. Зарубежные сим-карты не используют для звонков и выхода в интернет. В основном на такие номера получают смс-сообщения с подтверждением регистрации или другими кодами доступа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Mobile Research Group.

Этот механизм может работать, но не долго. Иностранные операторы имеют право заблокировать абонентов, которые не совершают звонки в течение определенного периода времени. Кроме того, для доступа к некоторым зарубежным интернет-сервисам администраторы смотрят IP-адреса, местоположение из браузера и часовые пояса.

«Я не думаю, что россияне покупают зарубежные SIM-карты для регистрации на зарубежных сайтах. Для такой цели гораздо проще заказать виртуальный мобильный номер любой страны — это избавляет от проблемы регулярных валютных платежей в пользу иностранных операторов, да и просто дешевле», — сказал партнер ComNews Research Леонид Коник.

Он считает, что число активных сим-карт иностранных операторов увеличилось из-за необходимости открыть банковский счет в странах СНГ. Кредитные организации требуют местный номер телефона для отправки кодов подтверждения.

Недавно мы писали, что Google запретил пользователям регистрировать аккаунты на российские номера телефонов.